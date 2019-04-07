ترامب: نتنياهو وغانتس "رجلان صالحان"

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الانتخابات الإسرائيلية "متقاربة" وأن بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس يعتبران "رجلان صالحان".وقال ترامب هذا في خطاب ألقاه أمام الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس: إن الانتخابات مهمة لاستقرار إسرائيل، ومن سيفوز سيكون رجلاً صالحاً للبلاد.وكرس ترامب معظم خطابه لإنجازاته خلال فترة ولايته، ولكن في مرحلة ما توجه إلى الجمهور- الذي تألف من متبرعين بارزين للحزب الجمهوري- وسألهم من الذي يعتقدون أنه سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية.وعندما هتف الجمهور "بيبي"، في إشارة لنتنياهو، أجاب ترامب: "ستكون المنافسة متقاربة جدًا، هذا شخصان صالحان جدًا"، وباستثناء ذلك، لم يتطرق ترامب للانتخابات خلال الخطاب.وكان من بين الحضور رجل القمار شيلدون أدلسون، أهم مساهم في حملة ترامب في عام 2016 وصاحب صحيفة "يسرائيل هيوم"، والذي يُعاني من السرطان حاليًا.