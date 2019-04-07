العوض: تكريس سيطرة حماس على غزة وضعها بسكة تنفيذ (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض: إن التصريحات المتتالية لقادة حركة حماس، برفض إقامة دولة في غزة، رداً على إدعاءات ترامب ونتنياهو، مع استمرار تكريس واقع السيطرة على قطاع غزة، وضعها بسكة تنفيذ (صفقة القرن).





وأضاف العوض، في منشور له عبر (فيسبوك): "إن استمرار تكريس سيطرة حماس على غزة، ووضعها على سكة طريق خاص، سيقود حتماً لتنفيذ صفقة القرن".





وتابع العوض: "إن صفقة العار تقوم على تكريس الوقائع حسب جورج بومبيو"، وفق تعبيره.

