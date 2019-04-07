جنوب أفريقيا تُقرر عدم إعادة سفيرها إلى إسرائيل نهائيًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، لينديفا سيسولو، أن بلادها لا تنوي إعادة سفيرها إلى إسرائيل، بعد إعادته إلى بلاده العام الماضي، احتجاجًا على التصعيد في غزة، وبالتالي، سيتم خفض مستوى العلاقات مع إسرائيل بشكل دائم، وستتحول السفارة إلى مكتب للمصالح، وستتعامل بشكل أساسي مع القضايا القنصلية.وأعلنت جنوب أفريقيا العام الماضي، أنها ستعيد سفيرها في إسرائيل، سيسا نيجومبانا، للتشاور، في أعقاب ما أسمته "الهجوم المميت" في قطاع غزة.ومنذ ذلك الوقت، يشغل أحد المستشارين في السفارة مهام السفير، وفق (هآرتس).يشار إلى أنه بدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في آيار/ مايو 2018، بعد قتل الجيش الإسرائيلي لعشرات الفلسطينيين، وإصابة 1400 آخرين، يوم ذكرى النكبة، العام الماضي.