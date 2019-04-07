مباشر | غزة هذا الصباح

شؤون فلسطينية

عريقات: تحوّلت كرامتنا من مفاوضات حول القدس واللاجئين لكم "سيارة وشاحنة"

عريقات: تحوّلت كرامتنا من مفاوضات حول القدس واللاجئين لكم "سيارة وشاحنة"
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خطوته المقبلة في حال نجاحه بالانتخابات هذا الأسبوع، وهي ضم الضفة الغربية ومستوطناتها. 

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن "تصريحات نتنياهو تشكل تطبيقاً  لـ (صفقة القرن) التي بدأت بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وبأن الاستيطان أصبح شرعياً، والآن ضم الكتل الاستيطانية، وكنت قبل أيام تحدثت من أن الخطوة المقبلة هي الاعتراف بضم الضفة الغربية، والاعتراف بدولة في غزة، تحت راية حركة حماس".

وأضاف: "يجب الذهاب فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن الاستيطان جريمة حرب، وجرائم قطعان المستوطنين تتحدث عن نفسها، نحن نأمل اليوم رداً على هذه التصريحات أن يبادر المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني". 

وقال عريقات: "ترامب لا يستطيع تعطيل القانون الدولي، القانون الدولي يجب أن يُفعّل الآن بدءاً من المحكمة الجنائية الدولية وقاعات الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان وجميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة".

وأضاف: "هذه المؤسسات تدمر بشكل منهجي من قبل إدارة ترامب ونتنياهو، ويجب على العالم محاسبة الحكومة الإسرائيلية بعد هذه القرارت المدمرة والوقوف بوجه ترامب".

وشدّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن لدى القيادة ثلاثة ملفات في المحكمة الجنائية الدولية، والاتصالات جارية، وهناك إحالات رسمية حول العدوان على غزة والاستيطان والأسرى والاتصالات مستمرة حتى اللحظة.

وقال عريقات: "الشعب الفلسطيني أصبح كل شيء واضح أمامه، ولم تعد الشمس تُغطى بغربال، لم تعد كل شعارات الأرض تستطيع أن تغطي ما قاله نتنياهو أول أمس، عندما قال لن نسمح للسلطة الشرعية بالعودة إلى غزة، وسنبقي على الانقسام، نحن ندخل الأموال لقطاع غزة لنحافظ على الانقلاب وهذه مصلحة إسرائيلية عليا، وبدأت الدوائر تطلق بالونات اختبار حول خريطة هنا وهناك". 

وتابع: "شعبنا في غزة يدرك تماماً أن هذا لا يمكن أن يمر ولا يمكن أن يسمح له، وعلى حركة الإخوان المسلمين العالمية أن تواجه هذا الموقف، كفى الدمار في سوريا والعراق وليبيا ولمصحلة من يستمر الانقلاب في غزة، وتخرج قيادات وازنة في حماس لعقد لقاءات في قناة (فوكس نيوز) المقربة لترامب، لتقول إنها على استعداد أن يلتقوا إدارة ترامب، لماذا تقدم أوراق الاعتماد". 

وأردف عريقات: "لو جاءت كل شعارات الأرض واستخدام الدين والمقاومة لا تستطيع إلا أن تكون ساقطة أمام الشعب العظيم".

وأكد أنه على الفلسطينيين أن يتكاتفوا لإسقاطه، حماس لم تتجاوب لدعوتنا للانتخابات، ولم تنفذ اتفاق 2017، لم تنفذ أي شيء، "فقط باستخدام المنابر والشعارات، وعواطف الناس، والحديث، هم الذين يحررون الوطن".

وتابع عريقات: تحولت كرامة فلسطين من مفاوضات حول القدس والأقصى وكنيسة القيامة، وحول اللاجئين والحدود إلى كم سيارة وكم شاحنة تدخل، كان لدينا مطار وميناء، من الذي دمر ذلك، صحيح أن إسرائيل قصفتها، ولكن من قام بالانقلاب".

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة توظف 1060 معلمًا على بند التشغيل المؤقت

التعليم بغزة توظف 1060 معلمًا على بند التشغيل المؤقت

اختناق عشرات الطلبة والمدرسين جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة الخليل الأساسية

اختناق عشرات الطلبة والمدرسين جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة الخليل الأساسية

العوض: تكريس سيطرة حماس على غزة وضعها بسكة تنفيذ (صفقة القرن)

العوض: تكريس سيطرة حماس على غزة وضعها بسكة تنفيذ (صفقة القرن)

حواتمة: لا معنى لمعارضة صفقة ترامب إذا لم نُغادر أوسلو

حواتمة: لا معنى لمعارضة صفقة ترامب إذا لم نُغادر أوسلو

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تَطال خمسة مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تَطال خمسة مواطنين

الأسرى يَبْدَؤُوْنَ إضراب &#34;الكرامة 2&#34; اليوم

الأسرى يَبْدَؤُوْنَ إضراب "الكرامة 2" اليوم

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل بدأ الربيع في فلسطين؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل بدأ الربيع في فلسطين؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

اختناق عشرات الطلبة والمدرسين جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة الخليل الأساسية

اختناق عشرات الطلبة والمدرسين جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة الخليل الأساسية

حواتمة: لا معنى لمعارضة صفقة ترامب إذا لم نُغادر أوسلو

حواتمة: لا معنى لمعارضة صفقة ترامب إذا لم نُغادر أوسلو

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تَطال خمسة مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تَطال خمسة مواطنين

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل بدأ الربيع في فلسطين؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل بدأ الربيع في فلسطين؟

المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بمستوطنة&#34; بيتار عيليت&#34; غرب بيت لحم

المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بمستوطنة" بيتار عيليت" غرب بيت لحم

المالكي: إسرائيل تشن حرباً دينية ضد الشعب الفلسطيني

المالكي: إسرائيل تشن حرباً دينية ضد الشعب الفلسطيني

عريقات: التقدم الاقتصادي لا يتحقق دون الاستقرار السياسي

عريقات: التقدم الاقتصادي لا يتحقق دون الاستقرار السياسي

منوعات

وصفتها أصالة بأرقى صوت في العالم العربي وتغني بـ25 لغة.. من هي؟

وصفتها أصالة بأرقى صوت في العالم العربي وتغني بـ25 لغة.. من هي؟

شهادة طبيب شرعي بمقتل ديانا: لم أشهد مثل إصابتها في حياتي

شهادة طبيب شرعي بمقتل ديانا: لم أشهد مثل إصابتها في حياتي

ماجدة الرومي تكشف عن أسوأ ما واجهته في حياتها بعد هذه الأغنية

ماجدة الرومي تكشف عن أسوأ ما واجهته في حياتها بعد هذه الأغنية

طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب رسميًا

طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب رسميًا

سما المصري ترتدي الحجاب وتجهز لمفاجأة في رمضان

سما المصري ترتدي الحجاب وتجهز لمفاجأة في رمضان

&#34;كنت خليني أبولهب&#34;.. &#34;خناقة&#34; توفيق الدقن والمخرج مصطفى العقاد بسبب &#34;الرسالة&#34;

"كنت خليني أبولهب".. "خناقة" توفيق الدقن والمخرج مصطفى العقاد بسبب "الرسالة"

رامز جلال بإطلالة مرعبة على البوستر الدعائي الأول لبرنامج مقالبه

رامز جلال بإطلالة مرعبة على البوستر الدعائي الأول لبرنامج مقالبه

مصادر تكشف سعي سمية الخشاب للصلح مع أحمد سعد

مصادر تكشف سعي سمية الخشاب للصلح مع أحمد سعد

بلقيس تدافع عن والدها بعد سخرية فجر السعيد منهما

بلقيس تدافع عن والدها بعد سخرية فجر السعيد منهما

محمد رمضان ساخرا من تقرير BBC: منتظر رأي ملكة إنجلترا

محمد رمضان ساخرا من تقرير BBC: منتظر رأي ملكة إنجلترا

عربي

مظاهرات السودان: آلاف المحتجين يحتشدون لأول مرة أمام مقر قيادة الجيش

مظاهرات السودان: آلاف المحتجين يحتشدون لأول مرة أمام مقر قيادة الجيش

تظاهرة حاشدة في تعز للمطالبة باستكمال التحرير

تظاهرة حاشدة في تعز للمطالبة باستكمال التحرير

إحباط هروب سجناء من تنظيم الدولة في سوريا بدعم جوي أميركي

إحباط هروب سجناء من تنظيم الدولة في سوريا بدعم جوي أميركي

السيسي يُؤكد على ضرورة &#34;التحرك العاجل&#34; في ليبيا

السيسي يُؤكد على ضرورة "التحرك العاجل" في ليبيا