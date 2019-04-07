شؤون فلسطينية

الأسرى يبدؤون إضراب "الكرامة 2" اليوم

الأسرى يبدؤون إضراب "الكرامة 2" اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يبدأ قادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، حيث يلحق بهم 1400 أسير من خمسة معتقلات خلال أسبوع.

ويشرع الأسرى بالإضراب احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، إضافة إلى تثبيت أجهزة التشويش من قبل مصلحة السجون في الأقسام.

من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن مصلحة السجون رفعت حالة التأهب استعداداً لمواجهة الأوضاع داخل السجون، فيما أكد جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، رفضه إزالة أجهزة التشويش من غرف الأسرى.

يذكر، أن رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أكد في تصريحات صحفية، تأجيل الحوار بين الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية، حتى ظهر اليوم الأحد. 

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