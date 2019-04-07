العملات: استقرار على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد 7 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي: 3.58 شيكل.
سعر صرف الدينار الاردني: 5.05 شيكل.
سعر صرف اليورو الاوروبي: 4.02 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد 7 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي: 3.58 شيكل.
سعر صرف الدينار الاردني: 5.05 شيكل.
سعر صرف اليورو الاوروبي: 4.02 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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