مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل بدأ الربيع في فلسطين؟

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 23-14 22-12 24-13 بيت لحم 23-14 22-12 24-13 رام الله والبيرة 22-13 21-11 23-12 طولكرم 27-16 25-14 28-15 نابلس 24-15 23-13 25-14 قلقيلية 27-16 25-14 28-15 جنين 27-15 26-13 28-14 سلفيت 23-14 22-12 24-13 طوباس 27-15 26-13 28-14 روابي 24-15 23-14 23-14 الخليل 22-13 21-11 23-12 غزه 26-17 26-15 29-16 أريحا 32-17 31-16 32-16 خانيونس 26-17 26-15 29-16 الأغوار الشمالية 30-15 29-14 30-14 رفح 27-16 25-14 28-15

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم