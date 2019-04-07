المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بمستوطنة" بيتار عيليت" غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنصادق ما يسمى المجلس الأعلى للمستوطنات وبلدية بيتار عيليت، مساء أمس السبت، على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “بيتار عيليت ج" الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين غرب بيت لحم.وأشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إلى أن المصادقة تمت على بناء (770) وحدة استيطانية، لافتا إلى أنه تم قبل ثلاثة أيام المصادقة على بناء (70 ) وحدة في مستوطنة " مكساد" جنوب شرق بيت لحم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).