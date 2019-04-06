المالكي: إسرائيل تشن حرباً دينية ضد الشعب الفلسطيني



واستهل الوزير السلوفاكي حديثه بالتطرق الى ما تم تداوله حول نية جمهورية سلوفاكيا نقل سفارتها الى القدس، حيث نفى ذلك وأكد موقف بلده المنسجم مع الموقف الأوروبي المشترك، والذي يدعو إلى حل وضع مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق باعتبار القدس عاصمة للدولتين، وترفض الخطوات السياسية الأحادية الجانب.



من جانبه اشاد المالكي بالقرار الحكيم الذي تتخذه حكومة سلوفاكيا بهذا الخصوص.



وقد سلم السيد لاجاك رداً مكتوباً على الرسالة التي ارسلها له الوزير المالكي سابقاً بخصوص فتح مكتب ثقافي سلوفاكي في مدينة القدس.



من جانب اخر؛ أطلع الوزير د. المالكي السيد لاجاك على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وانتهاكات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، واستعرض الوزير المالكي التصعيد في القدس ومحاولات إسرائيل للتقسيم المكاني والزماني لباحات المسجد الأقصى، ومحاولات سلطات الاحتلال المستمرة لإغلاق باب الرحمة من أجل الاستيلاء على هذه المنطقة وتحويلها إلى مكان عبادة يهودي.





وأشار الوزير د. المالكي الى أن إسرائيل تعمل على شن حرب دينية ضد الشعب الفلسطيني وتحويل الصراع إلى صراع ديني. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



في النهاية وجه الوزير لاجاك لنظيره المالكي الدعوة لزيارة سلوفاكيا بأقرب فرصة ممكنة لاستكمال المشاورات ومتابعة تبادل وجهات النظر بينهما.











رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي اليوم نظيره السلوفاكي السيد ميروسلاف لاجاك. على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الوسط وشمال افريقيا والمنعقد لمدة يومين في المملكة الاردنية الهاشمية في منطقة البحر الميت.