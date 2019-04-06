عريقات: الاحتلال الاسرائيلي نفذ بعض بنود (صفقة القرن)

أكد صائب عريقات أمين سير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن (صفقة القرن)، أمر الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وهي مجرد محاولة فاشلة لإسقاط القضية الفلسطينية، لافتاً بالوقت ذاته إلى أن الجانب الإسرائيلي نفذ بعض بنودها من خلال التوسع في الاستيطان والاعتراف بالقدس عاصمة لكيانه وحشد تأييد دولي وعالمي لذلك، إلا أن الإدارة الفلسطينية تقاطع جميع من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما تقاطع الإدارة الأميركية عبر موقف وطني فلسطيني موحد.



وأشار إلى ردة الفعل الأردنية عقب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث استصدر الملك من الرئيس الروماني بياناً ينفي فيه تصريحات رئيسة وزراء بلاده، ومن ثم ألغى جلالته زيارته لرومانيا، ما يؤكد أن القدس بالنسبة للأردن فوق كل نقاش.



وبين عريقات أن الملك هو صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث يقوم عبر وزارة الأوقاف الأردنية بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتوفير مختلف مستلزماته، معرباً عن شكره وتقدير لما يقوم به الأردن إزاء ذلك.

ثمن عريقات في حديث لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، مواقف الملك عبدالله الثاني التاريخية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفضه القاطع لأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.