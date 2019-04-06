بدران: ما يُبث من خرائط لفلسطين ضمن (صفقة القرن) محض أوهام

أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ان ما يبث من خرائط لفلسطين ضمن (صفقة القرن) بغض النظر عن صحته، هي محض اوهام، طالما تمناها الاحتلال وسعى إليها.



وقال بدران في تصريح له: "ثقتنا بشعبنا الفلسطيني كبيرة، وقناعتنا بأننا اصحاب حق، ومستعدون للتضحية بكل ما نملك دفاعا عن ارضنا".



وأضاف: "خريطة فلسطين التاريخية، محفورة في قلوبنا، وتنتقل في الجينات مع أطفالنا"، مردفا بقوله: "رغم كل التعقيدات والمؤامرات والتخاذل، ستبقى فلسطين لنا، ولنا وحدنا".



رام الله - دنيا الوطن