شاهد: ليبرمان يرفض مصالحة أيمن عودة في استوديو القناة 12 الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطننشرت القناة 12 الاسرائيلية، مساء اليوم السبت، فيديو يظهر، رفض افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال السابق، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، مصافحة ايمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة.وأظهر الفيديو، أن ليبرمان ترجل من مكانه في اللحظة التي دخل فيها عودة الى استوديو القناة 12، ورفض مصافحة عودة.وقال ليبرمان: "سنراه في البرلمان برام الله، ساحاول التفكير في التحديث معه، ليس هنا".