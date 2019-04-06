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الصفدي: أي ضرر يصيب الشعب الفلسطيني فإنه يصيب الاردنيين

الصفدي: أي ضرر يصيب الشعب الفلسطيني فإنه يصيب الاردنيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الاردني، ان الدول العربية تريد سلاما شاملا، ولكن يجب ان يقبله الجميع، وعبر حل القضية الفلسطينية.

وأوضح الصفدي في لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين)، أن أي ضرر يصيب الشعب الفلسطيني فإنه يصيب الشعب الاردني، لافتا إلى أن هناك علاقة جغرافية وتاريخية بين الشعبين.

وقال: "نتعامل مع القضية الفلسطيني وفق مواقفنا الثابتة، بأنها القضية المركزية، فالامن والسلم في المنطقة ستتأثر اذا انفجرت الاواضع في فلسطين".

وأضاف الصفدي: "الاردن لن يغير موقفه من القضية الفلسطينية، لانه نابع من ايمانه بالقضية الفلسطينية وان السلام لن يكون في المنطقة الا بحق القضية وفق حل الدولتين، فلا يمكن ان نتنازل عن حق الشعب الفلسطيني، أو ان تكون القدس عاصمة لدولة الاحتلال".

وتابع بقوله: "ندرك ان اللحظة السياسية صعبة، فلا توجد مناسبة الا وتكون القضية الفلسطينية حاضرة لدى العاهل الاردني الملك عبد الله".

وبين الصفدي ان المبادرة العربية تطرح سلاما شاملا، ولكن وفق حقوق الشعب الفلسطيني، واقامة دولته على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، واي تحرك خارج هذا الاطار، فلن يكون هناك سلاماً.

وأشار وزير الخارجية الاردني، إلى أن في الاشهر الماضية شهدت مجموعة من القرارات التي تطلبت اتخاذ مواقف معينة، لافتا إلى ان الاردن كان له موقفا واضحا من اعتراف الادارة الامريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، كما كانت هناك قرارات اخرى ضمن (صفقة القرن) التي لا احد يعرف تفاصيلها.

وفي السياق، قال الصفدي: "علينا ان نعمل جميعا للتعامل مع اي طارئ، فكل القرارات التي اتخذت بالقمم تصب في شروط الحل، وما نقوله اننا نريد سلاما شاملا".

وأضاف: "لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة بدونها، وهناك تنسيق اردني فلسطيني كامل للتعامل مع اي مفاجأة متوقعة، ونجد مساحة للتحرك"، لافتا إلى أن حل الدولتين محط اعتراف من الاتحاد الاوروبي، لانه الحل الوحيد للصراع، وضحا في الوقت ذاته أنه اذا ما فقد الشعب الفلسطيني ان دولته لن تأتي، فسصيبه الاحباط، وسيؤثر ذلك على المنطقة بأسرها.

وأشار الصفدي إلى ان المبادرة العربية هي عبارة عن مجموعة من الثوابت والمرتكزات التي لا يمكن القفز عنها، منوها إلى ان الفلسطينيين هم اول من يريدون السلام.

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