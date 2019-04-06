حماس: لن نسمح بفصل القطاع عن الوطن والمقاومة حائط صد لـ(صفقة القرن)





وقالت حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: "وحدة الارض الفلسطينية أمر مقدس، ولا نقبل باختزال الوطن، ولن نمرر أي مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية".











واضافت: "المقاومة بأشكالها المختلفة، ومسيرات العودة وكسر الحصار، والعمليات الفدائية في الضفة؛ هي حائط صد لا يمكن اختراقه في وجه صفقة القرن".

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أنها لن تسمح باي حال من الاحوال، بفصل قطاع غزة، عن باقي الوطني الفلسطيني الكبير، وستقاوم هذه المحاولات بكل الطرق، وأنها تقاتل؛ لتحرير كامل الارض الفلسطينية.