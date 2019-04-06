شؤون فلسطينية

حماس: أحلام نتنياهو بضم الضفة لن تتحقق وآن الاوان لوقف التنسيق الامني

حماس: أحلام نتنياهو بضم الضفة لن تتحقق وآن الاوان لوقف التنسيق الامني
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامي ابو زهري القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان احلام نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، بضم الضفة لن تتحقق، وان حركته لن تسمح بتمرير ذلك.

وقال أبو زهري في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "آن الأوان لوقف التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي، ويجب تحقيق الوحدة في وجه التحديات".

وكانت نتنياهو قد أكد في وقت سابق خلال مقابلة له على القناة 12 الاسرائيلية، أنه سيتم الانتقال الى المرحلة الثانية لضم الضفة الغربية الى اسرائيل.

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