إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من خانيونس انفجر داخل القطاع

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صاروخ مساء اليوم السبت، من منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، ولكنه انفجر داخل القطاع.وأشار الموقع ذاته إلى أنه لم يرد أنباء عن وقوع خسائر نتيجة إطلاق الصاروخ.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.