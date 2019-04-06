غانتس لنتنياهو: تعبت أمام السنوار.. يكفي بيبي

رام الله - دنيا الوطنانتقد بيني غانتس زعيم حزب (أزرق ابيض)، التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، على القناة الـ 12.وقال غانتس: "ما رأيناه على التلفزيون اليوم، هو رئيس وزراء متعب، بعد 13 عاماً سئم نتنياهو من اتهاماته، تعب أمام السنوار، ومن سكان غلاف غزة".وأضاف: "نتنياهو تعب من انهيار النظام الصحي، وتعب من غلاء المعيشة، وحتى تعب من الافتراء والتحريض"، مختتماً بالقول: "يكفي بيبي".