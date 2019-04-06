مقتل ثلاثة عسكريين إيرانيين جراء انفجار بطارية غواصة

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة عسكريين إيرانيين مصرعهم، جراء انفجار بطارية غواصة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، بحسب ما جاء على (روسيا اليوم).وقد وقع الانفجار في مركز الشهيد درويشي للصناعات البحرية، التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة بندرعباس.