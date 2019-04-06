المالكي يُشارك بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن



حيث يشارك في المنتدى، أكثر من 1000 شخصية من بينهم رؤساء دول، وحكومات، ووزراء، ومنظمات دولية، ومشاركو القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة من أكاديميين وإعلاميين، وغيرهم.



من الجدير ذكره، بأن أجندة المنتدى، تتضمن العديد من الجلسات وحلقات النقاش التي تناقش، أهم القضايا الإقليمية إلى جانب ملفات تخص المنطقة ككل، وأبرزها زيادة السلام في المنطقة، التبادل التجاري، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دور المرأة والشباب، حيث يشارك المالكي في عدد من هذه الجلسات، وحلقات النقاش، بالإضافة إلى عقده عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المنتدى.



من الجدير ذكره، بأن أجندة المنتدى، تتضمن العديد من الجلسات وحلقات النقاش التي تناقش، أهم القضايا الإقليمية إلى جانب ملفات تخص المنطقة ككل، وأبرزها زيادة السلام في المنطقة، التبادل التجاري، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دور المرأة والشباب، حيث يشارك المالكي في عدد من هذه الجلسات، وحلقات النقاش، بالإضافة إلى عقده عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المنتدى.

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في نسخته الإقليمية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "خلق منصات جديدة للتعاون"، والمنعقد في البحر الميت- المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن الوفد الرسمي لدولة فلسطين، الذي يترأسه الرئيس محمود عباس، وبحضور الملك عبد الله الثاني الذي ألقى كلمة الافتتاح.