مباشر | لقاء مع أيمن الصفدي وزير الخارجية الاردني

دولي

نتنياهو: سنتصرف بقوة بغزة إذا لزم الأمر وسننتقل لمرحلة ضم الضفة لإسرائيل

نتنياهو: سنتصرف بقوة بغزة إذا لزم الأمر وسننتقل لمرحلة ضم الضفة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "نأمل أن نكون في طريقنا إلى هدوء بغزة، وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر، فمنذ الحرب الأخيرة 2014 لم يُقتل أي إسرائيلي"، 

وفي سياق آخر، أكد نتنياهو في مقابلة له عبر القناة 12 الإسرائيلية، أنه سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في تطبيق السيادة الإسرائيلية تدريجياً على الضفة الغربية، مؤكداً أنه لن يتنازل عن المستوطنات، زاعماً أن كل بؤرة استيطانية هي جزء من إسرائيل، ولن يتم إخلاؤها.

وفيما يتعلق بقرية (الخان الأحمر)، أكد رئيس حكومة الاحتلال، أنه سيتم إخلاق قرية (الخان الأحمر) قريباً.

وحول الانتخابات، قال نتنياهو: "إن الطريقة الوحيدة لضمان حكم اليمين هي التصويت لصالح الليكود".

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