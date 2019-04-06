عشراوي تُحَذّر: تَدجين إسرائيل لحماس سَيُساهم بإنهاء القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، تعاطي حركة حماس مع مخططات الاحتلال عبر تفاهمات تهدئة تريدها إسرائيل؛ لفصل قطاع غزة، وإجهاض المشروع الوطني الفلسطيني.وحذرت عشرواي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) من خطورة تدجين إسرائيل لحماس، ما سيساهم في إنهاء القضية الفلسيطينية.وأشارت عشراوي، إلى أن إسرائيل، تحاول إعادة تعريف الاحتلال عبر ضم الضفة إلى إسرائيل بتواطؤ أمريكي، وتساوق من حركة حماس لفصل غزة عن الضفة، وتحويل الأخيرة إلى تجمعات سكانية صغيرة وضم مناطق (ج) إلى دولة الاحتلال.