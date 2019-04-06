تظاهرة حاشدة في تعز للمطالبة باستكمال التحرير

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة تعز اليمنية، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة، نظمها حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، للمطالبة بتوحيد الصفوف؛ لاستكمال تحرير محافظة تعز من جماعات الحوثي.وجابت التظاهرة شوارع المدينة، وصولاً إلى مقر المحافظة، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتوحيد صفوف قوات الجيش، ومعالجة الاختلالات في المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأكد المتظاهرون رفض تشكيلات حزبية مسلحة في المدينة التي تعاني من حصار خانق من قبل الحوثيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام.وطالب المتظاهرون بتشكيل لجنة من ضباط مهنيين أكفاء، تعمل على إعادة هيكلة وترتيب وضع القوات المسلحة والأمن.