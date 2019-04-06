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إحباط هروب سجناء من تنظيم الدولة في سوريا بدعم جوي أميركي
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، من التصدي بنجاح لحادث في مركز اعتقال شمال شرق سوريا، وصفه نشطاء بأنه محاولة للهروب من السجن قام بها متشددو تنظيم الدولة.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الكولونيل سكوت رولنسون، السبت: "إن قوات سوريا الديمقراطية، تمكنت من السيطرة على المعتقلين بعد تعاملها "بسلام" مع الحادث الذي وقع يوم أمس الجمعة".

وأشار رولنسون إلى أن قوات التحالف قدمت الدعم لقوات سوريا الديمقراطية بالمراقبة الجوية، بحسب ما ذكرت وكالة (أسوشييتد برس).

وفي سياق متصل، أفاد نشطاء، بينهم "مركز معلومات روجافا"، بأن معتقلين من تنظيم الدولة في بلدة ديريك حاولوا الفرار.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب في منشآت حول المناطق التي يسيطرون عليها شمال شرق سوريا، بينما يتم احتجاز العديد من المشتبه بهم المحليين في مكان منفصل.

ولم يتضح ما إذا كانت محاولة الهروب لمحتجزين أجانب أم محليين.

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