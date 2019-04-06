شؤون فلسطينية

رغم استقالة زهيرة كمال.. حزب (فدا) سيُشارك في حكومة اشتية

رغم استقالة زهيرة كمال.. حزب (فدا) سيُشارك في حكومة اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، على قرار اللجنة المركزية بالمشاركة في حكومة محمد اشتية، وسيقيم  أداء هذه الحكومة، داعياً للمراقبة الشعبية عليها. 

جاء ذلك، خلال استكمال المكتب السياسي لحزب (فدا) دورة اجتماعاته اليوم السبت، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التجمع الديمقراطي الفلسطيني، باعتباره خياراً استراتيجياً للحزب، وصيغة ائتلافية لتنسيق وتوحيد جهود القوى والتيارات الديمقراطية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل والارتقاء بدورها في حماية المشروع الوطني للتحرر والاستقلال الناجز.

وتوقف المكتب السياسي، في بداية اجتماعاته أمام زوبعة الاستقالات التي أثارتها وسائل الإعلام حول استقالة الأمينة العامة للحزب زهيرة كمال، وبعض أعضاء مكتبه السياسي احتجاجاً على قرار اللجنة المركزية للحزب المشاركة في الحكومة الفلسطينية، برئاسة د. محمد اشتية.

وأكد المكتب السياسي رفضه لاستقالة الأمينة العامة، زهيرة كمال، والرفاق والرفيقات المشار إليهم، مستهجناً هذا الهجوم الإعلامي الذي يستهدف الحزب، ومواقفه الوطنية، ويحمل الاستقالات أكثر من حقيقتها كتعبير احتجاجي في إطار النقاش الداخلي المشروع. 

واشار المكتب السياسي إلى أن الآليات الداخلية المنصوص عليها لعمل هيئات الحزب هي ضمانه التفاعل الديمقراطي الإيجابي لأية آراء أو اختلافات سياسية مشروعة في إطار البرنامج السياسي للحزب، وسيعمل بكامل طاقته ومسؤوليته للحفاظ على وجهة الحزب، ومواقفه ودوره الطليعي المبادر في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية.

وخلص المكتب السياسي في ختام اجتماعاته إلى تأكيد رفضه ومقاومته لما تسمى بـ (صفقة القرن) والحاجة الوطنية لتحصين الوضع الداخلي الفلسطيني في معركة المواجهة، كما أكد على ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والعمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين شطري الوطن بتطبيق قرارات ونتائج الحوار الوطني التي حملتها اتفاقيات 2011 و2017، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية الحريات العامة، وإنهاء الإجراءات التي مست حياة شعبنا في قطاع غزة، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وتقوم على الانفكاك التام عن سلطة الاحتلال، والتأسيس للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: لا مساومة على حقوق شعبنا ونرفض مخطط فصل غزة عن الضفة

الديمقراطية: لا مساومة على حقوق شعبنا ونرفض مخطط فصل غزة عن الضفة

أسرى فلسطين: 390 حالة اعتقال خلال أذار بينهم 27 سيدة و62 طفلاً

أسرى فلسطين: 390 حالة اعتقال خلال أذار بينهم 27 سيدة و62 طفلاً

القدرة: الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا على أسعار الأسماك

القدرة: الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا على أسعار الأسماك

الهرفي: المشاورات الفلسطينية الفرنسية حول تعديل بنود بروتوكول باريس الاقتصادي متواصلة

الهرفي: المشاورات الفلسطينية الفرنسية حول تعديل بنود بروتوكول باريس الاقتصادي متواصلة

الفرا: الدول المانحة لفلسطين تعقد اجتماعاً ببروكسل يوم 29 من الشهر الجاري

الفرا: الدول المانحة لفلسطين تعقد اجتماعاً ببروكسل يوم 29 من الشهر الجاري

البرغوثي يعري الاحتلال ويشرح طبيعة نظام الفصل العنصري &#34;الأبرتهايد&#34;

البرغوثي يعري الاحتلال ويشرح طبيعة نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"

وليد عساف: هدنة حماس مع الاحتلال وتلقي الأموال بموافقة إسرائيلية خيانة وطنية

وليد عساف: هدنة حماس مع الاحتلال وتلقي الأموال بموافقة إسرائيلية خيانة وطنية

البطش: مسيرات العودة كشفت فشل الاحتلال في حماية غلاف غزة

البطش: مسيرات العودة كشفت فشل الاحتلال في حماية غلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: لا مساومة على حقوق شعبنا ونرفض مخطط فصل غزة عن الضفة

الديمقراطية: لا مساومة على حقوق شعبنا ونرفض مخطط فصل غزة عن الضفة

أسرى فلسطين: 390 حالة اعتقال خلال أذار بينهم 27 سيدة و62 طفلاً

أسرى فلسطين: 390 حالة اعتقال خلال أذار بينهم 27 سيدة و62 طفلاً

البرغوثي يعري الاحتلال ويشرح طبيعة نظام الفصل العنصري &#34;الأبرتهايد&#34;

البرغوثي يعري الاحتلال ويشرح طبيعة نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"

الديمقراطية تدعو لتعبئة الصفوف إلى جانب أسرى بمعركة الكرامة الثانية

الديمقراطية تدعو لتعبئة الصفوف إلى جانب أسرى بمعركة الكرامة الثانية

صندوقا الأقصى والقدس يُقِران دعماً جديداً لمدينة القدس بقيمة 20 مليون دولار

صندوقا الأقصى والقدس يُقِران دعماً جديداً لمدينة القدس بقيمة 20 مليون دولار

مجدلاني: لا سلام ولا دولة بدون القدس ونُثمن صمود أبناء العاصمة

مجدلاني: لا سلام ولا دولة بدون القدس ونُثمن صمود أبناء العاصمة

غوتيريش: حل الدولتين هو الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

غوتيريش: حل الدولتين هو الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قوى رام الله والبيرة تُحذر من مغبة الانخراط في أي تفاهمات مع الاحتلال

قوى رام الله والبيرة تُحذر من مغبة الانخراط في أي تفاهمات مع الاحتلال

منوعات

&#34;كنت خليني أبولهب&#34;.. &#34;خناقة&#34; توفيق الدقن والمخرج مصطفى العقاد بسبب &#34;الرسالة&#34;

"كنت خليني أبولهب".. "خناقة" توفيق الدقن والمخرج مصطفى العقاد بسبب "الرسالة"

رامز جلال بإطلالة مرعبة على البوستر الدعائي الأول لبرنامج مقالبه

رامز جلال بإطلالة مرعبة على البوستر الدعائي الأول لبرنامج مقالبه

مصادر تكشف سعي سمية الخشاب للصلح مع أحمد سعد

مصادر تكشف سعي سمية الخشاب للصلح مع أحمد سعد

بلقيس تدافع عن والدها بعد سخرية فجر السعيد منهما

بلقيس تدافع عن والدها بعد سخرية فجر السعيد منهما

محمد رمضان ساخرا من تقرير BBC: منتظر رأي ملكة إنجلترا

محمد رمضان ساخرا من تقرير BBC: منتظر رأي ملكة إنجلترا

تفاصيل مُفاجئة عن فيديو &#34;الجرابيع&#34; لهالة صدقي والمتهم شخص قريب منها

تفاصيل مُفاجئة عن فيديو "الجرابيع" لهالة صدقي والمتهم شخص قريب منها

قرار جديد من المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيما الحاج

قرار جديد من المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيما الحاج

مغنية تونسية: أنا المهدي المنتظر وجبت العهد القديم وسر الدنيا

مغنية تونسية: أنا المهدي المنتظر وجبت العهد القديم وسر الدنيا

تحرك رسمي بعد صورة خادشة للحياء لواكد وأبو النجا

تحرك رسمي بعد صورة خادشة للحياء لواكد وأبو النجا

الفنانة البحرينية زينب العسكري تخلع الحجاب

الفنانة البحرينية زينب العسكري تخلع الحجاب

عربي

جيش حفتر: مطار طرابلس تحت سيطرتنا

جيش حفتر: مطار طرابلس تحت سيطرتنا

السبسي: لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً

السبسي: لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً

عملية &#34;طوفان الكرامة&#34; تُحرر مناطق جديدة في العاصمة الليبية

عملية "طوفان الكرامة" تُحرر مناطق جديدة في العاصمة الليبية

إصابة خطيب جمعة سعودي بعد طعنه أثناء الصلاة

إصابة خطيب جمعة سعودي بعد طعنه أثناء الصلاة