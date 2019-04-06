الفرا: الدول المانحة لفلسطين تعقد اجتماعاً ببروكسل يوم 29 من الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، انه من المقرر ان تعقد لجنة التنسيق للدول المانحة لفلسطين في الـ29 من الشهر الجاري، اجتماعا في بروكسل برئاسة مفوض السياسة والامن فيديريكا موغيريني ووزير خارجية النرويج بحضور وفد فلسطيني رفيع المستوى بالإضافة لجميع الدول المانحة.وقال الفرا لاذاعة (صوت فلسطين): "إن الاجتماع سيدرس كيفية تمكين المؤسسات الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني و الأونروا لكي تتمكن من تأدية عملها".واضاف الفرا: "إن اجتماعاً علميا سيعقد في بروكسل للبحث في مشاكل في مياه فلسطين تحت اشراف المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي بحضور عدة جهات للنظر في موضوع المياه وخاصة اعادة الدعم لتحسين المياه".