البرغوثي يعري الاحتلال ويشرح طبيعة نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"

رام الله - دنيا الوطنقدم الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شرحا كاملا لوفد كبير من خريجي جامعة ستانفورد حول طبيعة نظام الفصل والتمييز العنصري "الأبرتهايد" الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.وفند البرغوثي الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي تحاول تسويقها للعالم القائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ، ووضح الرواية الفلسطينية القائمة على الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني.وتعرض البرغوثي للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر وخاصة ما يتعرض له المتظاهرون السلميون في غزة والضفة من اطلاق للرصاص الحي وعمليات القنص المتعمدة، و عرض ما جرى من جريمة حرب بقتل أربعة مسعفين منهم اثنان من الاغاثة الطبية و هم يؤدون واجبهم الانساني في اسعاف الجرحى بمن فيهم المسعف ساجد مزهر ورزان النجار.ودعا البرغوثي الخريجين للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والانضمام الى حركة المقاطعةالعالموفرض العقوبات على اسرائيل التي تتصاعد في كل جامعات ومدن العالم.