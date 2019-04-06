وليد عساف: هدنة حماس مع الاحتلال وتلقي الأموال بموافقة إسرائيلية خيانة وطنية

رام الله - دنيا الوطنقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "إن ما تقوم به حماس من هدنة مع اسرائل وتلقي اموال بموافقة اسرائيلة بهدف فصل قطاع غزة عن الضفة، يعتبر خيانة وطنية وجريمة".واكد عساف لإذاعة (صوت فلسطين)، أن سلطات الاحتلال تسعى الى هدم التجمعات الفلسطينية في مناطق (ج) ومنع البناء فيها، تمهيداً لضمها الى اسرائيل واقامة حكم ذاتي في الضفة دويلة في قطاع غزة.واشار عساف الى إن كل قرارات الشرعية الدولية تجرم الاستيطان وتعتبره غير شرعي، داعياً الى التمسك بها والصمود وتوحيد الصفوف.