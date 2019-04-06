أبو مجاهد لـ"دنيا الوطن": ملف الممر الأمن أحد بنود تفاهمات 2014

قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، محمد البريم "أبو مجاهد"، إن ملف الممر الأمن، الواصل ما بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، هو موضوع قديم، وأحد أهم بنود تهدئة العام 2014 التي وقعت في العاصمة المصرية القاهرة.وأضاف أبو مجاهد، لـ"دنيا الوطن"، أن اعادة تداول هذا الموضوع من جديد، غير مفهوم، ولا علم لدى حركته إذا ما اشتملت التفاهمات الجديدة ما بين حماس وإسرائيل، على انشاء أو اعادة الممر الأمن بين الضفة وغزة.وفي قضية معبر رفح، وماذا اشتملت تفاهمات التهدئة ملف المعبر، قال البريم: إن مصر وعدت باستمرارية فتح المعبر، وتحسين أوضاعه، وأيضًا المخابرات المصرية، تتواصل مع جميع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لكل التفاهمات، رغم أن الإسرائيليين معروف عنهم أنهم يغدرون، ويتملصون من تنفيذ أي عهد، إلا تحت الضغط.وأوضح أن ضمانات المقاومة الفلسطينية، لتنفيذ إسرائيل لتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، هي استمرارية مسيرات العودة، وكذلك سلاح المقاومة، متابعًا: "نحن بدورنا سنجبر إسرائيل على تنفيذ التفاهمات، وسنستمر بممارسة ضغطنا الكامل عليهم، لاستجلاب كافة استحقاقات مسيرات العودة".وفيما يخص موقف قوى المقاومة، من الانتخابات الإسرائيلية، وحدّية التنافس ما بين بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس، قال أبو مجاهد: إن "هذا الأمر لا يهمهم، فمن المعروف بأن الإسرائيليين يتلذذون بعذابات الشعب الفلسطيني، وكلهم يقترفون نفس الجرائم، لذا فهذا لا يهم من سيأتي رئسيًا لوزراء إسرائيل".