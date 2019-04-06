الديمقراطية تدعو لتعبئة الصفوف إلى جانب أسرى بمعركة الكرامة الثانية

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تعبئة القوى السياسية والإعلامية وفي الميدان، للوقوف إلى جانب أبطال الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وهم يخوضون معركة الكرامة الثانية، في الإضراب المفتوح عن الطعام، في مقاومة إجراءات إدارات السجون التي تمتهن كرامة الأسرى، وتنتهك حقوقهم الإنسانية كما أقرتها الشرعية الدولية في مواثيقها المختلفة، بما في ذلك حقهم في إستعادة الحرية، خاصة الأطفال والعجائز والمرضى والنساء منهم، ووقف سياسة الاعتقال والحجز الإداري.وحيت الجبهة صمود الأسرى في السجون الإسرائيلية كافة، داعية إلى وحدة الصف في مواجهة إدارات السجون، باعتبارها السلاح الأقوى في الصمود وتحقيق أهداف الإضراب عن الطعام وخوض معركة الكرامة الثانية.