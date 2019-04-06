صندوقا الأقصى والقدس يُقِران دعماً جديداً لمدينة القدس بقيمة 20 مليون دولار

أعلن مستشار شؤون الصناديق العربية والإسلامية لدولة فلسطين الوزير ناصر قطامي، وعضو اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس أن اللجنة اعتمدت مبلغ ٢٠مليون دولار لصالح تنفيذ المشاريع التنموية في مدينة القدس الشريف، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم السبت، في مدينة مراكش المغربية.





وقال قطامي إن هذا التخصيص جاء كرسالة تضامن من الاشقاء العرب لمدينة القدس للتصدي للإجراءات الإسرائيلية وعمليات التهويد والتدمير الممنهج لاقتصاد المدينة والتي تحد من عملية المراكمة والبناء في الاقتصاد المقدسي.





وأكد أن هذا الدعم جاء بتوجيهات الرئيس محمود عباس لخدمة مواطني القدس و تحقيقاً لأفضل النتائج الممكنة والمنافع المتوخاة في تنفيذ عددا من المشاريع موزعة على قطاعات مختلفة منها الحكم المحلي، التعليم وبرامج التمكين الاقتصادي لمواجهة المتطلبات الراهنة ومحاربة الفقر والبطالة والتي بات يعيشها المواطن المقدسي جراء ما يعانيه من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والحصار الخانق وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني.





وأشاد قطامي بجهود البنك الاسلامي للتنمية في إدارة المشاريع التنموية في فلسطين، معرباً عن امله وتطلعه لتكثيف الجهود مع كافة القطاعات الفلسطينية المختلفة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية لتنمية هذه الفرص واستثمارها اسهاما في تعزيز صمود المواطنين وافشال مشروع الاحتلال الرامي إلى تهويد مدينة القدس وترحيل مواطنيها.





وفي السياق ذاته أشار قطامي إلى أن المملكة العربية السعودية أوكلت البنك الاسلامي للتنمية جدة مهمة إدارة المنحة المالية التي خصصتها المملكة السعودية في القمة العربية التي عقدت في السعودية العام الماضي لدعم الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس البالغة قيمتها 150 مليون دولار، معبراً عن ثقته العميقة والتامة في إدارة البنك الاسلامي للتنمية كمؤسسة تنموية رائدة يحتذى بها عالمياً .

رام الله - دنيا الوطن