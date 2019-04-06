جيش حفتر: مطار طرابلس تحت سيطرتنا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر في (الجيش الوطني الليبي) التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن مطار طرابلس يقع تحت سيطرة قواته.
وقال المصدر لموقع (روسيا اليوم): "إن مطار طرابلس سيكون نقطة انطلاق لتقدم (الجيش الوطني الليبي) باتجاه العاصمة.
أعلن مصدر في (الجيش الوطني الليبي) التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن مطار طرابلس يقع تحت سيطرة قواته.
وقال المصدر لموقع (روسيا اليوم): "إن مطار طرابلس سيكون نقطة انطلاق لتقدم (الجيش الوطني الليبي) باتجاه العاصمة.
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