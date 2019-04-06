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جيش حفتر: مطار طرابلس تحت سيطرتنا

جيش حفتر: مطار طرابلس تحت سيطرتنا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر في (الجيش الوطني الليبي) التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن مطار طرابلس يقع تحت سيطرة قواته.

وقال المصدر لموقع (روسيا اليوم): "إن مطار طرابلس سيكون نقطة انطلاق لتقدم (الجيش الوطني الليبي) باتجاه العاصمة.

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