جيش حفتر: مطار طرابلس تحت سيطرتنا

رام الله - دنيا الوطنأعلن مصدر في (الجيش الوطني الليبي) التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن مطار طرابلس يقع تحت سيطرة قواته.وقال المصدر لموقع (روسيا اليوم): "إن مطار طرابلس سيكون نقطة انطلاق لتقدم (الجيش الوطني الليبي) باتجاه العاصمة.