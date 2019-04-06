السنوار: أفشلنا كل محاولات زعزعة السلم الأهلي في غزة





ووجه السنوار تحية خاصة لـ "هيئة مسيرات العودة وعلى رأسها منسق الهيئة خالد البطش، على جهده الكبير في إنجاح مسيرات العودة بحلتها الوطنية".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار: إن "أصابعنا موجودة على الزناد، وستبقى ضاغطة عليه للدفاع عن شعبنا، ونكون له درعاً وسيفاً".وأضاف خلال اللقاء الوطني التشاوري، أمام القوى الوطنية، ونخبة من الشخصيات، ورموز المجتمع المدني، أننا "عززنا الدور المصري والعلاقة مع مصر، وقد كان لهم دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة مشكورين".وتابع السنوار: "حققنا مع شعبنا صورة وطنية وحدوية، عززت العمل المشترك من خلال الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، وغرفة العمليات المشتركة للمقاومة، مما يعكس قدرة شعبنا على تحقيق الوحدة على الأرض"، حسبما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.وأكد، أنه رغم البيئة المعقدة التي تحيط بالقضية الفلسطينية، إلا "أننا استطعنا مع شعبنا إرغام العالم أجمع على وضع قضية حصار غزة على الأجندة، والبحث لها عن حلول".وتابع رئيس حركة حماس: "خلال العام الماضي حققنا مع شعبنا مجموعة من الإنجازات، وأبرزها: إفشال كل المحاولات الرامية لزعزعة السلم الأهلي في غزة".