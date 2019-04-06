دولي

لافروف: (صفقة القرن) الأمريكية طريق إلى العدم

لافروف: (صفقة القرن) الأمريكية طريق إلى العدم
رام الله - دنيا الوطن
وصف سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، (صفقة القرن) الأمريكية حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بأنها طريق إلى العدم، مؤكداً على استحالة تحقيق السلام بالمنطقة دون حل الدولتين.

وقال لافروف في حديثه لصحيفة (الأهرام) المصرية: "لم يطلعنا الأمريكيون على محتوى الصفقة"، مضيفاً: "ووفق الشائعات فإن هذه الاقتراحات، يجب أن تؤدي إلى إحلال السلام بين العرب وإسرائيل، دون الاعتماد على القاعدة القانونية الدولية المعترف بها للتسوية في الشرق الأوسط، ونحن مقتنعون بأن ذلك طريق إلى العدم".

وتابع لافروف بقوله: "من الواضح أن تحقيق السلام الشامل والثابت والعادل في المنطقة، دون تنفيذ مبدأ الدولتين، أمر مستحيل".

وتعمل الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس ترامب إلى زمام الحكم في بلاده، على خطة خاصة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تدعى (صفقة القرن)، لكن تفاصيل هذه الخطة لا تزال غامضة حتى اليوم.

وأشار لافروف في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى أنه  لم ير أحد هذه الصفقة حتى الآن.

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