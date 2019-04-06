السبسي: لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، عن نيته في عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال السبسي، في تصريحات نقلتها وكالات ووسائل إعلام عربية، إنه "لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً".
أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، عن نيته في عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال السبسي، في تصريحات نقلتها وكالات ووسائل إعلام عربية، إنه "لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً".
وتسلّم السبسي منصب الرئاسة التونسية في أواخر عام 2014.
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