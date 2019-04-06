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السبسي: لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً

السبسي: لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، عن نيته في عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال السبسي، في تصريحات نقلتها وكالات ووسائل إعلام عربية، إنه "لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً".

وتسلّم السبسي منصب الرئاسة التونسية في أواخر عام 2014.

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