السبسي: لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً





وتسلّم السبسي منصب الرئاسة التونسية في أواخر عام 2014.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، عن نيته في عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال السبسي، في تصريحات نقلتها وكالات ووسائل إعلام عربية، إنه "لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجدداً".