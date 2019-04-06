قوى رام الله والبيرة تُحذر من مغبة الانخراط في أي تفاهمات مع الاحتلال

حذرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، من مغبة الانخراط في أي تفاهمات مع الاحتلال، تحت عنوان التهدئة أو عناوين أخرى، هدفها سلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتنفيذ (صفقة القرن) التصفوية، ورفض أي صيغ تتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة.





ودعت القوى في بيان صدر عنها، اليوم السبت، للاستنفار والتأهب لأوسع برنامج نضالي، إسناداً للخطوات النضالية التي سيشرع بها الأسرى، رفضاً لسياسة الموت البطيء، والقمع المتواصل بحقهم.





وأكدت القوى ضرورة مشاركة شعبنا في المؤتمر الشعبي، تحضيراً لفعاليات يوم الأسير، المقرر عقده في الهلال الأحمر البيرة بتاريخ 11/4، نصرة للأسرى ضمن البرنامج الوطني لإحياء يوم الأسير، الذي يصادف 17/4/2019.





كما دعت للمشاركة الواسعة في الفعاليات الأسبوعية على نقاط الاحتكاك، ومواقع التماس مع الاحتلال في الريسان والمغير وبلعين ونعلين، تأكيداً على تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن