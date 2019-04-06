القواسمي: مؤامرة صفقة العار أصبحت واضحة والآن وقت الاصطفاف

أكد عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، أن مؤامرة صفقة العار (الصهيو- أميركية) أصبحت أكثر وضوحاً، خاصة للذين لم يثقوا بكلامنا منذ سنوات عدة، ونحن نتحدث عن المخطط الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال إقامة إمارة في غزة.





وأوضح القواسمي في بيان اليوم السبت، أنه لا يوجد شيء في السياسة صدفة، ويجب تسمية الأمور كما هي، وإن الذي انقلب وقسّم الوطن، ويصر على الانقسام، إنما ينفذ المخطط الأميركي- الإسرائيلي بشكل مباشر.





وطالب القواسمي، الكل الوطني، وجميع الفصائل، والكتاب وأصحاب الرأي والمثقفين، وكافة شرائح المجتمع من نقابات مهنية وعمالية وإعلاميين، برفع الصوت عالياً، تلبية لنداء الوطن والقدس، فاليوم هو يوم الاصطفاف الوطني، والصمت والحياد في موضوع الوطن والقدس، تقاعس وتواكل وتخاذل.





ودعا القواسمي، قيادة (حماس) إلى تلبية نداء القدس والأقصى، ورفض ونبذ (صفقة العار) عملياً، وليس خطابياً وإعلامياً، وذلك من خلال الإعلان الفوري عن إنهاء الانقسام، وعودة غزة إلى الوطن، وأن المصير واحد، وأن القدس هي البوصلة.

رام الله - دنيا الوطن