شؤون فلسطينية

حواتمة: حكومة "اللون الواحد" لا تملك صلاحية القرار السياسي

حواتمة: حكومة "اللون الواحد" لا تملك صلاحية القرار السياسي
الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، لتشكيل حكومة وطنية لفترة انتقالية، تنهي الانقسام عبر الانتخابات الشاملة.

وأضاف في حوار مع صحيفة (المنعطف) المغربية: أن حكومة "اللون الواحد" لا تملك صلاحية القرار السياسي، ولن تحقق ما عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقه.

وشدّد حواتمة على أنه "لا معنى لمعارضة صفقة ترامب إذا لم نغادر (أوسلو) واستحقاقاته وقيوده، وسيبقى العامل الفلسطيني هو العنصر الرئيسي في الصمود في وجه صفقة ترامب، وسياسات نتنياهو".

وتوقع حواتمة أن يكون العام 2019 عاماً ساخناً على الجبهة الفلسطينية في مواجهة صفقة ترامب، ومخططات حكومة نتنياهو، أو من ستخلفها بعد الإنتخابات الإسرائيلية في 9/4/2019.

ودعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية، الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية بمقاطعة دولة الاحتلال ووقف التطبيع معها، وفرض الحصار عليها وتقديم الدعم الضروري للشعب الفلسطيني في مقاومته للإحتلال ولصفقة ترامب، الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

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