شؤون فلسطينية

داخلية غزة تُصدر تنويهاً للمسافرين الذين فقدوا متعلقاتهم

داخلية غزة تُصدر تنويهاً للمسافرين الذين فقدوا متعلقاتهم
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، المسافرين عبر (معبر رفح البري)، الذين فقدوا متعلقات شخصية خلال تنقلهم في الأيام الماضية، بالتوجه لاستلامها من صالة التسجيل للسفر بجوار مجمع "أبو خضرة" بغزة، وذلك خلال الدوام الرسمي.

وبينت الوزارة في تنويه أصدرته اليوم السبت، أن المتعلقات الخاصة بالمسافرين، هي عبارة عن جوازات سفر وبطاقات هوية، ورخصة قيادة، وبطاقات شخصية أخرى.

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