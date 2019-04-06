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دولي

اشكنازي: لا توجد مشكلة بين حزب أزرق أبيض والليكود

اشكنازي: لا توجد مشكلة بين حزب أزرق أبيض والليكود
أقطاب حزب أزرق أبيض
رام الله - دنيا الوطن
رأى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي اشكنازي، المرشح الرابع في قائمة حزب (كاحول لفان)، أنه إذا ما قام حزبه بتشكيل الحكومة المقبلة، فإنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص قضية الغواصات. 

وأضاف في سياق ندوة ثقافية، عقدت ظهر اليوم في مدينة (غفعات شموئيل): أنه لا توجد مشكلة بين حزبه و(الليكود) حيث يمكن الجلوس سوية في حكومة واحدة، غير أن المشكلة تكمن في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ومن الجدير ذكره، أن قضية الغواصات أو ما يعرف بـ (الملف 3000) يشتم منها رائحة فساد، وتتهم الشرطة في هذه القضية عدداً من المقربين من نتنياهو بتلقي الرشوة.

وكانت الشرطة، قد أعلنت قبل أشهر، أنها أنهت التحقيق في قضية الغواصات، التي استوردتها إسرائيل من ألمانيا. 

وحسب بيان الشرطة، فإنها بلورت قاعدة أدلة، تشمل شبهات بتلقي الرشوة، والوساطة لتقديم رشوة، وأوصت بتقديم لوائح اتهام ضد مجموعة من المسؤولين المشتبهين بالضلوع في القضية.

ومن بين المسؤولين، نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، أفريئيل بار يوسف، وشاي بروش، وقائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، والمحامي دافيد شيمرون، وهو محامي نتنياهو وقريبه، والوزير الأسبق إليعزر زاندبرغ، ودافيد شيران.

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