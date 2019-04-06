ليبرمان: سنكون أصدقاء فقط في حكومة يمينية وغانتس ليس خياراً





وأضاف في تصريحات نقلها موقع (واللا) الإسرائيلي: "سنكون أصدقاء فقط في حكومة يمينية، وغانتس ليس خيارًا، ولن أجلس مع زاندبرج وغاباي".



وتابع ليبرمان: "الانضمام إلى الحكومة اليمينية، سيعتمد على قضيتين رئيسيتين، الأولى تغيير سياسة مكافحة الإرهاب، والثاني وقف الإكراه الديني في مجالات التجنيد، والزواج، وما إلى ذلك".



رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان: إن الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها، ستكون حكومة يمينية.