ليبرمان: سنكون أصدقاء فقط في حكومة يمينية وغانتس ليس خياراً
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان: إن الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها، ستكون حكومة يمينية.
قال زعيم حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان: إن الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها، ستكون حكومة يمينية.
وأضاف في تصريحات نقلها موقع (واللا) الإسرائيلي: "سنكون أصدقاء فقط في حكومة يمينية، وغانتس ليس خيارًا، ولن أجلس مع زاندبرج وغاباي".
وتابع ليبرمان: "الانضمام إلى الحكومة اليمينية، سيعتمد على قضيتين رئيسيتين، الأولى تغيير سياسة مكافحة الإرهاب، والثاني وقف الإكراه الديني في مجالات التجنيد، والزواج، وما إلى ذلك".
وتابع ليبرمان: "الانضمام إلى الحكومة اليمينية، سيعتمد على قضيتين رئيسيتين، الأولى تغيير سياسة مكافحة الإرهاب، والثاني وقف الإكراه الديني في مجالات التجنيد، والزواج، وما إلى ذلك".
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