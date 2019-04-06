عرض خيمة معمر القذافي للبيع بسعر خيالي

رام الله - دنيا الوطنفاجا مواطن ليبي يدعى مسعود المشاي، الجميع بعرض الخيمة الشهيرة للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التي كان يستقبل فيها الرؤساء في ليبيا ويسافر بها في تنقلاته الخارجية، للبيع على الإنترنت.مالك الخيمة مسعود المشاي، قال في تصريحات له وفقا لـ"العربية": إنه حصل على واحدة من الخيم التي يمتلكها القذافي، من أحد المقربين منه، بعد سقوط نظامه واحتفظ بها في بيته بمنطقة الشقيقة جنوب مدينة غريان غرب ليبيا، حتى اليوم الذي قرّر فيه بيعها، موضحا أنها مكتملة ولا ينقصها شيء.المشاي، أضاف إنه منذ عرض الخيمة للبيع على الإنترنت، تلقى عدة عروض من مناطق "سبها والجفرة وطرابلس" داخل ليبيا، وكذلك من خارجها بالتحديد من مصر وبريطانيا، وأعلن أن أعلى سعر تلقاه لبيع الخيمة هو 37 ألف دينار ليبي أي ما يعادل (حوالي 27 ألف دولار)، لكنه لا يفكر بعد في التنازل عنها مقابل هذا المبلغ.وبحسب "روسيا اليوم" كانت غرفة المشاشية، قد أعلنت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن خيمة كان يستقبل فيها القذافي الرؤساء، وسبق أن اصطحبها معه في أسفاره إلى فرنسا وإيطاليا ودول عدة، بحوزة أحد الليبيين ويقول إنها مكتملة بجميع مشتملاتها منذ أن كان يستعملها القذافي في أسفاره الأخيرة.القذافي دائما ما كان يحرص خلال زياراته الخارجية على الإقامة في خيمة بدوية، وهو ما تسبب في حالة من الجدل ببعض الدول، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009.القذافي كان يبحث عن أرض لينصب عليها خيمته خلال زيارته إلى نيويورك، وفشل في تأمين مكان في متنزه سنترال بارك في مانهاتن، في الجانب الشرقي العلوي، وفي أنغليوود بنيوجيرسي.المشاي تحدث عن خصوصيات الخيمة، وقال: إنها نوعية نادرة لا يملكها إلا معمر القذافي، إذ تتميز بقدرتها على مقاومة المياه، وبتصميم مميّز وفريد للغاية، حيث تتزيّن من الداخل بزخرفة هندسية رائعة وإبداعات من النقوش الجميلة، وترتكز على أعمدة صلبة.