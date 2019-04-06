أردان: إطلاق سراح الأسرى في صفقة (شاليط) خطأ ولن أؤيد صفقة مماثلة

القناة 13 العبرية:

تحدّث وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، اليوم السبت، عن صفقة (شاليط) عام 2010، ومدى تأييده لعقد صفقة أخرى مماثلة خلال الفترة المقبلة.





وقال في تصريحات نقلتها (القناة 13): "لقد كان إطلاق سراح الأسرى في صفقة (شاليط) خطأ، ورغم أنني صوتت مؤيداً لها، لكنني لن أؤيد صفقة مماثلة".





وتابع أردان: "نحن نعلم أن أكثر من 50% منهم يعودون إلى الإرهاب، ويجب أن نتعلم الدروس"، وفق تعبيره.





يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام، تحدثت الأسبوع الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس، وحكومة الاحتلال بما يتعلق بصفقة تبادل محتملة.