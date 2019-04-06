شؤون فلسطينية

في أي فصل نحن.. متى ستنتهي التقلبات الجوية في فلسطين؟

في أي فصل نحن.. متى ستنتهي التقلبات الجوية في فلسطين؟
خاص دنيا الوطن- جمانة ابو ندا
قال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن هذا الأسبوع، سيكون هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في فلسطين، بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء.

وأضاف العلامي لـ "دنيا الوطن": أن درجات الحرارة في المناطق المرتفعة والجبلية اليوم وغداً، تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية، وفي المناطق المنخفضة والساحلية قد تصل من 27 إلى 30 درجة مئوية مع وجود أجواء دافئة.

وأوضح، أن الليلة وغداً فجراً، ستسقط أمطار محلية ومتوسطة في مناطق متفرقة، وتكون مرافقة للأجواء الدافئة، ولا يوجد لها أي علاقة بأي منخفضات جوية.

وأفاد، بأن يومي الأربعاء والخميس، سيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة ودافئة إلى دافئة نسبياً، وذلك بدون وجود أي منخفضات جوية.

وبيّن أن سبب تقلبات الحرارة ما بين النهار والليل على مدار اليوم الواحد، هو أننا في فترة انتقالية ما بين الشتاء والربيع، وهذا ما أدى إلى ملاحظة الأجواء الدافئة نهاراً والباردة المنخفضة ليلاً.

ولفت إلى أنه مع انتقالنا إلى فصل الربيع، ستخف هذا التقلبات تدريجياً، وترتفع في الليل مع مرور الربيع.

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