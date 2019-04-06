صندوقا الأقصى والقدس يدعمان مدينة القدس بقيمة 20 مليون دولار



وفي السياق ذاته، أشار قطامي إلى أن المملكة العربية السعودية، أوكلت البنك الإسلامي للتنمية- جدة، مهمة إدارة المنحة المالية التي خصصتها المملكة السعودية في القمة العربية التي عقدت في السعودية العام الماضي؛ لدعم الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس البالغة قيمتها 150 مليون دولار، معبراً عن ثقته العميقة والتامة في إدارة البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة تنموية رائدة، يحتذى بها عالمياً.

وأشاد قطامي بجهود البنك الإسلامي للتنمية في إدارة المشاريع التنموية في فلسطين، معرباً عن أمله وتطلعه لتكثيف الجهود مع كافة القطاعات الفلسطينية المختلفة؛ لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية؛ لتنمية هذه الفرص واستثمارها، إسهاماً في تعزيز صمود المواطنين، وإفشال مشروع الاحتلال الرامي إلى تهويد مدينة القدس، وترحيل مواطنيها.