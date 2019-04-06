شؤون فلسطينية

التربية تُطلق اسمي حنان الحروب وعفاف الشريف على مدرستين في القدس

التربية تُطلق اسمي حنان الحروب وعفاف الشريف على مدرستين في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، اسمي حنان الحروب الحائزة على لقب أفضل معلم في العالم، وعفاف الشريف بطلة تحدي القراءة العربي على مدرستين جديدتين، سيتم تشييدهما قريباً في القدس.

وأكد وزير التربية، د. صبري صيدم، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لوعده السابق، وتكريماً لهاتين المبدعتين اللتين حققتا إنجازين مشرّفين على المستوى الدولي والإقليمي، وتحفيزاً للإبداع والمبدعين، لافتاً إلى أن هذا الأمر تم بالتنسيق مع محافظ القدس عدنان غيث، ووزيرها عدنان الحسيني.

وأضاف صيدم، أن هذه الخطوة تأتي أيضاً انسجاماً مع الحرص الذي توليه الوزارة لحماية ودعم التعليم في القدس بكل السبل الممكنة؛ خاصةً وأن الوزارة، أعلنت هذا العام الدراسي بأنه عام التعليم في القدس؛ لإسناد هذا القطاع في المدينة المقدسة التي يسعى الاحتلال بكل ما أوتي من قوة لتهويدها؛ خاصةً من خلال استهداف المنظومة التعليمية برمتها.

وتابع الوزير: "ستبقى الأسرة التربوية وفيةً للقدس وأهلها وللمبدعين والمبدعات من أبناء هذا الشعب المعطاء، وبإصرار شعبنا على التسلح بخيار العلم والمعرفة، فإن كل مخططات الاحتلال لأسرلة التعليم وضرب منظومته في القدس وعموم فلسطين؛ ستبوء بالفشل".

وكانت المعلمة الحروب قد حصلت على لقب وجائزة أفضل معلم في العالم عام 2016؛ وهي جائزة تمنحها مؤسسة "فاركي" لمعلم متميز قدّم مساهمة بارزة لمهنة التعليم، إذ تم ذلك في منتدى التعليم العالمي، الذي أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة عام 2016.

وكانت الطالبة الشريف إحدى طالبات مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة آنذاك؛ قد تُوجت بطلة في مسابقة تحدي القراءة العربي في دبي عام 2017؛ من بين حوالي سبعة ملايين طالب وطالبة تنافسوا في هذه المسابقة.

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