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مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف هجومها

مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف هجومها
رام الله - دنيا الوطن
دعا مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة مغلقة طارئة، عقدها حول ليبيا، قوات المشير خليفة حفتر، إلى وقف هجومها على العاصمة طرابلس، محذّراً من أنّ هذا الهجوم، يعرّض الاستقرار في ليبيا للخطر.

وقال الرئيس الدوري للمجلس السفير الألماني كريستوف هوسغن للصحفيين عقب الجلسة، إنّ "المجلس دعا قوات الجيش الوطني الليبي لوقف كلّ التحرّكات العسكرية".

وأضاف أنّ "أعضاء مجلس الأمن، أعربوا عن قلقهم العميق إزاء النشاط العسكري بالقرب من طرابلس، والذي يهدّد الاستقرار الليبي، وآفاق وساطة الأمم المتحدة والحلّ السياسي الشامل للأزمة".

وأيّد المجلس بإجماع أعضائه الخمسة عشر، بمن فيهم روسيا الداعمة لحفتر، الدعوة لوقف الهجوم الذي شنّه الخميس باتّجاه العاصمة.

وبحسب هوسغن، فإنّ مجلس الأمن، أكّد عزمه على "محاسبة المسؤولين عن مزيد من النزاعات" في ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التقى الجمعة في بنغازي المشير خليفة حفتر، قبل أن يغادر ليبيا معرباً عن "قلقه العميق" من الوضع في هذا البلد، ومبدياً أمله بتجنّب حصول "مواجهة دامية" في طرابلس، حيث اندلعت مساء اليوم نفسه اشتباكات عنيفة جنوبي المدينة.

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