نتنياهو: انتظروا إعلان ترامب الخاص بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية





وأضاف في مقابلة مع (القناة 13 الإسرائيلية) مساء أمس، الجمعة، أنه أوضح للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.



وتابع: أن "جميع المستوطنات، في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن "يعترف" ترامب بالضفة الغربية كمنطقة تحت السيادة الإسرائيلية، كما فعل إزاء الجولان السوري المحتل، رد نتنياهو بالقول: "انتظروا حتى الولاية القادمة" (في رئاسته للحكومة).



يشار إلى أن نتنياهو، وفي مقابلة أجريت مع صحيفة (يسرائيل هيوم)، كان قد تطرق إلى "خطة السلام" الأميركية، التي يطلق عليها (صفقة القرن)، والتي توصف بأنها لتصفية القضية الفلسطينية، وقال: إن هناك ثلاثة شروط يتوقع أن تكون مشتملة في الخطة، وهي "عدم اقتلاع أي مستوطن؛ والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ وعدم تقسيم القدس".



وأضاف أنه أبلغ ترامب ومستشاره وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أنه لن يتراجع عن هذه الشروط.



وفي حديثه عن قطاع غزة، ادعى نتنياهو أن العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية قد قطعت، وأن الحديث عن كيانين منفصلين، وأنه يعتقد أن ذلك ليس سيئاً بالنسبة لإسرائيل على المدى البعيد.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الانتظار حول قرار، سيحصل من خلاله على اعتراف أميركي، بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية.