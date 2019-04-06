ضاحي خلفان يدعو إلى تسليح مليشيات لمهاجمة قطر

رام الله - دنيا الوطندعا نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، دول الحصار، إلى تشكيل مليشيات بهدف مهاجمة قطر، والانتقام منها.ونشر خلفان مجموعة كبيرة من التغريدات التي تهاجم قطر، وتتهمها بالعبث في أمن الدول العربية، متهماً إياها بتأجيج الوضع في ليبيا.وأضاف: "والله، إن الله سبحانه وتعالى، سيُري حكومة قطر ما يجعلها تندم ندماً بالغاً على طغيانها على أمة محمد".وتابع خلفان: "قطر لن تتوقف إلا إذا شنت مليشيات عربية عليها هجمة مركزة.. هذه المليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر".وختم تغريداته بالقول: "يُجندون ويزحفون على الدوحة، على شان يفهم من يحكم قطر، أن الفوضى تقابل بهكذا فوضى".