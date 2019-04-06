عربي

جيش الجزائر يُجدد وقوفه مع الشعب.. والمتظاهرون يطالبون برحيل "الباءات الثلاثة"

جيش الجزائر يُجدد وقوفه مع الشعب.. والمتظاهرون يطالبون برحيل "الباءات الثلاثة"
رام الله - دنيا الوطن
جددت قيادة الجيش الجزائري، "تأييدها التام" لمطالب الشارع بالتزامن مع جمعة سابعة للحراك، رُفعت خلالها شعارات ترفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.

واستمر الحراك الشعبي في الجزائر، أمس، للجمعة السابعة على التوالي، ورغم استقالة بوتفليقة، يُطالب المتظاهرون برحيل من أسموهم "الباءات الثلاثة"، وهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وبدأ جزائريون في التوافد إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة، في انتظار انطلاق مسيرات احتجاجية، في أول جمعة، بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والسابعة منذ بداية الحراك العشبي. 

وحسب ما ورد في المقال بمجلة الجيش: "أكد الجيش الوطني الشعبي، تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة، وسانده انطلاقاً من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية".

وأوضح: "موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتاً، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار".

أخبار ذات صلة

عرض خيمة معمر القذافي للبيع بسعر خيالي

عرض خيمة معمر القذافي للبيع بسعر خيالي

مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف هجومها

مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف هجومها

ضاحي خلفان يدعو إلى تسليح مليشيات لمهاجمة قطر

ضاحي خلفان يدعو إلى تسليح مليشيات لمهاجمة قطر

انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي في البحر الميت بمشاركة الرئيس عباس

انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي في البحر الميت بمشاركة الرئيس عباس

الجيش الجزائري يجدد &#34;تأييده التام&#34; لمطالب الشعب

الجيش الجزائري يجدد "تأييده التام" لمطالب الشعب

السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية رداً على أمريكا

السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية رداً على أمريكا

بعد البيان الخماسي....الدوحة تستغرب من موقف الإمارات المتناقض حول ليبيا

بعد البيان الخماسي....الدوحة تستغرب من موقف الإمارات المتناقض حول ليبيا

إنهاء مهام رئيس جهاز الاستخبارات الجزائرية

إنهاء مهام رئيس جهاز الاستخبارات الجزائرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الخارجية: تصريحات نتنياهو تُغلق باب التأويل بخصوص حقيقة (صفقة القرن)

الخارجية: تصريحات نتنياهو تُغلق باب التأويل بخصوص حقيقة (صفقة القرن)

تنويه مُهم حول نقل مكتب عدل غزة داخل مقر قصر العدل

تنويه مُهم حول نقل مكتب عدل غزة داخل مقر قصر العدل

صندوقا الأقصى والقدس يدعمان مدينة القدس بقيمة 20 مليون دولار

صندوقا الأقصى والقدس يدعمان مدينة القدس بقيمة 20 مليون دولار

التربية تُطلق اسمي حنان الحروب وعفاف الشريف على مدرستين في القدس

التربية تُطلق اسمي حنان الحروب وعفاف الشريف على مدرستين في القدس

الاحتلال يعتقل 6000 طفل منذ 2015

الاحتلال يعتقل 6000 طفل منذ 2015

إصابة فتى بجروح بالرأس بالرصاص بعد اقتحام الاحتلال مدينة جنين

إصابة فتى بجروح بالرأس بالرصاص بعد اقتحام الاحتلال مدينة جنين

شاهد: مقدسي يهدم منزله بيده بقرار من بلدية الاحتلال في القدس

شاهد: مقدسي يهدم منزله بيده بقرار من بلدية الاحتلال في القدس

تقرير: المستوطنات الاستعمارية بالضفة والجولان أوراق رابحة في معركة انتخابات الكنيست

تقرير: المستوطنات الاستعمارية بالضفة والجولان أوراق رابحة في معركة انتخابات الكنيست

منوعات

رامز جلال بإطلالة مرعبة على البوستر الدعائي الأول لبرنامج مقالبه

رامز جلال بإطلالة مرعبة على البوستر الدعائي الأول لبرنامج مقالبه

مصادر تكشف سعي سمية الخشاب للصلح مع أحمد سعد

مصادر تكشف سعي سمية الخشاب للصلح مع أحمد سعد

بلقيس تدافع عن والدها بعد سخرية فجر السعيد منهما

بلقيس تدافع عن والدها بعد سخرية فجر السعيد منهما

محمد رمضان ساخرا من تقرير BBC: منتظر رأي ملكة إنجلترا

محمد رمضان ساخرا من تقرير BBC: منتظر رأي ملكة إنجلترا

تفاصيل مُفاجئة عن فيديو &#34;الجرابيع&#34; لهالة صدقي والمتهم شخص قريب منها

تفاصيل مُفاجئة عن فيديو "الجرابيع" لهالة صدقي والمتهم شخص قريب منها

قرار جديد من المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيما الحاج

قرار جديد من المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيما الحاج

مغنية تونسية: أنا المهدي المنتظر وجبت العهد القديم وسر الدنيا

مغنية تونسية: أنا المهدي المنتظر وجبت العهد القديم وسر الدنيا

تحرك رسمي بعد صورة خادشة للحياء لواكد وأبو النجا

تحرك رسمي بعد صورة خادشة للحياء لواكد وأبو النجا

الفنانة البحرينية زينب العسكري تخلع الحجاب

الفنانة البحرينية زينب العسكري تخلع الحجاب

رغم ديانته المسيحية.. الفنان لطفي لبيب: أحب الاستماع للقرآن الكريم وهذه السورة خاصة

رغم ديانته المسيحية.. الفنان لطفي لبيب: أحب الاستماع للقرآن الكريم وهذه السورة خاصة

عربي

مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف هجومها

مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف هجومها

السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية رداً على أمريكا

السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية رداً على أمريكا

بعد البيان الخماسي....الدوحة تستغرب من موقف الإمارات المتناقض حول ليبيا

بعد البيان الخماسي....الدوحة تستغرب من موقف الإمارات المتناقض حول ليبيا