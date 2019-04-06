إصابة فتى بجروح بالرأس بالرصاص بعد اقتحام الاحتلال مدينة جنين





وأضافت، أن العديد من المواطنين، أصيبوا بحالات الاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط دوار عصفور في قرية مثلث الشهداء.



رام الله - دنيا الوطنأصيب فتى بجروح بالرأس بالرصاص، والعديد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين، اليوم السبت.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استهدفت الفتى رامز سمير أبو عبيد (17 عاماً) بعيار معدني بالرأس.